Nouvelle série: «Au service de la mafia»

«Au service de la mafia» est un nouveau documentaire disponible sur Crave.

La série retrace l'histoire réelle et déroutante de Marie-Josée Viau et Guy Dion, un couple ordinaire de la Montérégie qui s'est retrouvé englué dans le crime organisé, après avoir rendu de simples services.

L'engrenage les a menés à devoir gérer deux cadavres dans leur garage.

Infiltré par la police, un tueur à gages ayant tourné sa veste a permis d'éclairer cette affaire spectaculaire...

Écoutez Sarah Bernard, recherchiste d'affaires criminelle, directrice au contenu du documentaire, mardi à L'instinct Marie-Eve.