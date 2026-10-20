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Nouvelle série: «Au service de la mafia»

Quand des citoyens sans histoire se retrouvent liés à la pègre

par 98.5

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11:55

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 20 octobre 2026 11:58

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quand des citoyens sans histoire se retrouvent liés à la pègre
Sarah Bernard / Cogeco Média

«Au service de la mafia» est un nouveau documentaire disponible sur Crave.

La série retrace l'histoire réelle et déroutante de Marie-Josée Viau et Guy Dion, un couple ordinaire de la Montérégie qui s'est retrouvé englué dans le crime organisé, après avoir rendu de simples services.

L'engrenage les a menés à devoir gérer deux cadavres dans leur garage.

Infiltré par la police, un tueur à gages ayant tourné sa veste a permis d'éclairer cette affaire spectaculaire...

Écoutez Sarah Bernard, recherchiste d'affaires criminelle, directrice au contenu du documentaire, mardi à L'instinct Marie-Eve

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