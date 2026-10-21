Pourquoi connaît-on déjà les nominations?

Alors que le nouveau Conseil des ministres s'apprête à être dévoilé, découvrez les stratégies méconnues des relations publiques: de l'art d'orchestrer les « ballons d'essai » médiatiques aux choix hautement symboliques de la première photo d'équipe.

Pourquoi connaît-on les nominations au Conseil des ministres alors que PSPP n’a même pas prononcé un mot?

Découvrez aussi les précieux conseils de survie pour les nouveaux ministres afin d'éviter les faux pas dévastateurs...

Écoutez Louis Aucoin, président et stratège principal de l'agence de relations publiques et d'affaires publiques Aucoin Stratégie & Communication, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.