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Les hommes minimisent-ils leurs blessures?

Travaux manuels: «Mon doigt s'est effiloché comme un Ficello» -Jonathan Roberge

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 23 octobre 2026 12:10

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Travaux manuels: «Mon doigt s'est effiloché comme un Ficello» -Jonathan Roberge
Le Boys club / Cogeco Média

Le Boys Club s'intéresse ce vendredi aux péripéties liées aux travaux manuels, à la tendance générale des hommes à minimiser leurs blessures et à retarder leurs consultations médicales. 

Jonathan Roberge s'inspire même de son expérience personnelle survenue cette semaine, alors qu'il s'est blessé le doigt en manipulant sa nouvelle tronçonneuse. 

Écoutez les membres du Boys Club, Jonathan Roberge et Meeker Guerrier, aborder les mésaventures de travaux manuels, vendredi midi, à L'instinct Marie-Eve

Les chroniqueurs abordent aussi le paradoxe de la tolérance à la douleur des hommes face aux blessures physiques versus les petites maladies du quotidien, comme le rhume. 

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