Les hommes minimisent-ils leurs blessures?

Le Boys Club s'intéresse ce vendredi aux péripéties liées aux travaux manuels, à la tendance générale des hommes à minimiser leurs blessures et à retarder leurs consultations médicales.

Jonathan Roberge s'inspire même de son expérience personnelle survenue cette semaine, alors qu'il s'est blessé le doigt en manipulant sa nouvelle tronçonneuse.

Écoutez les membres du Boys Club, Jonathan Roberge et Meeker Guerrier, aborder les mésaventures de travaux manuels, vendredi midi, à L'instinct Marie-Eve.

Les chroniqueurs abordent aussi le paradoxe de la tolérance à la douleur des hommes face aux blessures physiques versus les petites maladies du quotidien, comme le rhume.



