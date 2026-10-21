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Bon voisinage

Un terrain de baseball clôturé divise le voisinage à Saint-Lambert

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 octobre 2026 10:39

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un terrain de baseball clôturé divise le voisinage à Saint-Lambert
Le parc de baseball en haut à droite sera clôturé, causant la discorde dans le voisinage. / Ville de Saint-Lambert

À Saint-Lambert, la réfection du terrain de baseball du parc Alexandra fait des vagues et enflamme les esprits.

L'installation de nouvelles clôtures pour sécuriser le terrain de baseball mineur divise la communauté.

D'un côté, des voisins mécontents déplorent le manque de consultation et craignent pour leur quiétude; de l'autre, des parents et sportifs célèbrent l'engouement du baseball chez les jeunes. 

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux à Lagacé le matin, raconter le tout, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.  

Le maire de Saint-Lambert, Loïc Blancquaert, donne son avis. 

Devant cette guerre de pétitions, il reste ferme: le projet va de l'avant! 

«Quand il est question de sécurité, on considère qu'on n'a pas nécessairement l'obligation d'aller consulter les citoyens.» 

Loïc Blancquaert

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