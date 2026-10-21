Bon voisinage

À Saint-Lambert, la réfection du terrain de baseball du parc Alexandra fait des vagues et enflamme les esprits.

L'installation de nouvelles clôtures pour sécuriser le terrain de baseball mineur divise la communauté.

D'un côté, des voisins mécontents déplorent le manque de consultation et craignent pour leur quiétude; de l'autre, des parents et sportifs célèbrent l'engouement du baseball chez les jeunes.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux à Lagacé le matin, raconter le tout, mercredi au micro de Marie-Eve Tremblay.