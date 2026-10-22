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Les humeurs de La commission

Une première depuis 1963: pas de ministre du Tourisme au Québec

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Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2026 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une première depuis 1963: pas de ministre du Tourisme au Québec
La commission / Cogeco Média

L'industrie touristique du Québec exprime sa vive consternation à la suite de la formation du nouveau cabinet gouvernemental, marqué par l'absence d'un ministère du Tourisme dédié pour la première fois depuis 1963.

La présidente de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Geneviève Cantin, a qualifié ce choix de choc, rappelant le poids économique majeur du secteur. 

Écoutez Geneviève Cantin, présidente de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi. 

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