Les humeurs de La commission

L'industrie touristique du Québec exprime sa vive consternation à la suite de la formation du nouveau cabinet gouvernemental, marqué par l'absence d'un ministère du Tourisme dédié pour la première fois depuis 1963.

La présidente de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Geneviève Cantin, a qualifié ce choix de choc, rappelant le poids économique majeur du secteur.

Écoutez Geneviève Cantin, présidente de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez jeudi.