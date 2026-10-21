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Les auditeurs disent non

La diffusion du Canadien sur trois plateformes fâche les partisans

par 98.5

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14:44

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 octobre 2026 10:16

Avec

Kevin Raphaël
Kevin Raphaël
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La diffusion du Canadien sur trois plateformes fâche les partisans
Kevin Raphaël / Cogeco Média

La multiplication des abonnements requis pour suivre les matchs du Canadien de Montréal provoque l’indignation des partisans: la diffusion des matchs du Canadien est fragmentée entre RDS, TVA Sports et désormais Amazon Prime. 

Kevin Raphaël explique qu'il s'agit d'un choc des générations : les plus jeunes sont habitués à s'abonner et se désabonner selon leurs besoins, alors que les plus anciens regrettent la simplicité de l'époque du câble.

Devant des coûts atteignant près de 60 $ par mois pour suivre l'équipe, un sondage maison révèle que 94 % des auditeurs refusent de s'abonner aux trois plateformes, préférant souvent se tourner vers la radio gratuite.

Écoutez Kevin Raphaël, chroniqueur en résidence sports et société, mercredi avant-midi à L'instinct Marie-Eve. 

«Au final, RDS et TVA Sports n'auraient pas été capables d'avoir les droits monétairement. Ça coûte trop cher maintenant.»

Kevin Raphaël

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