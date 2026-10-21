Les auditeurs disent non

La multiplication des abonnements requis pour suivre les matchs du Canadien de Montréal provoque l’indignation des partisans: la diffusion des matchs du Canadien est fragmentée entre RDS, TVA Sports et désormais Amazon Prime.

Kevin Raphaël explique qu'il s'agit d'un choc des générations : les plus jeunes sont habitués à s'abonner et se désabonner selon leurs besoins, alors que les plus anciens regrettent la simplicité de l'époque du câble.

Devant des coûts atteignant près de 60 $ par mois pour suivre l'équipe, un sondage maison révèle que 94 % des auditeurs refusent de s'abonner aux trois plateformes, préférant souvent se tourner vers la radio gratuite.

Écoutez Kevin Raphaël, chroniqueur en résidence sports et société, mercredi avant-midi à L'instinct Marie-Eve.