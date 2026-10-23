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Guerre des gangs en région

Deux jeunes femmes tuées à Rivière-du-Loup: le crime organisé soupçonné

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 23 octobre 2026 10:28

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Deux jeunes femmes tuées à Rivière-du-Loup: le crime organisé soupçonné
Un double meurtre de deux jeunes femmes a eu lieu à Rivière-du-Loup, jeudi soir / Adobe Stock

Deux jeunes femmes de 19 et 25 ans, sans aucun antécédent judiciaire, ont été mortellement touchées par balle à Rivière-du-Loup dans un stationnement.

Daniel Renaud analyse les hypothèses de cette affaire dramatique.

Bien qu'une transaction de stupéfiants ayant mal tourné ne soit pas à écarter, cet événement s'inscrit dans un contexte de tensions entre les Hells Angels et des gangs émergents qui gagne de plus en plus les régions du Québec.

Il souligne également une tendance inquiétante: la jeunesse marquée des victimes et des assaillants impliqués dans le crime organisé.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste d’enquête à La Presse, donner les détails à L'instinct Marie-Eve vendredi. 

«Meurtres de jeunes femmes, meurtres de femmes au sein du crime organisé, c'est très rare. Il y a l'âge aussi des victimes et encore une fois, une région de l'est du Québec, toujours connue pour son calme habituel, qui est le théâtre d'un drame épouvantable...» 

Daniel Renaud

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