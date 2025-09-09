Les Blue Jays de Toronto ont perdu les services de leur joueur d'arrêt-court Bo Bichette pour au moins dix jours, compromettant leur position face aux Yankees de New York et aux Red Sox de Boston.
Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une loudre perte pour les Blue Jays de Toronto;
- Le match de la Coupe Davis de tennis entre le Canada et Israël sera disputé à huis clos;
- Est-ce que l'équipe Israel-Premier Tech sera au Grand Prix cycliste de Montréal et Québec?
- Les Canadien de Montréal honoreront le défenseur Andreï Markov en décembre.