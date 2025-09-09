Valeur refuge

Le prix de l'or a dépassé 5000$ mardi après-midi sur le marché.
L'or et en croissance constante en 2025 et a battu plusieurs fois son propre record de prix.
Écoutez Sébastien McMahon, stratège en chef chez IA groupe financier, faire le point.
