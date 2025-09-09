 Aller au contenu
Société
Îles-de-la-Madeleine et Gaspésie

Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»

le 9 septembre 2025 13:39

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»
Un grand requin blanc. / Adobe Stock

Plusieurs requins ont récemment été aperçus dans le golfe du Saint-Laurent, notamment aux Îles-de-la-Madeleine et à Chandler, en Gaspésie

Le phénomène est-il nouveau?

Écoutez Mario Cyr, plongeur, caméraman sous-marin et spécialiste des océans polaires, faire le point mardi à La commission.

«La mer se réchauffe, la température de l'air se réchauffe. Ça a un impact directement sur le réchauffement des eaux. Et donc c'est certain que plus l'eau va être chaude vers le nord, les espèces vont migrer [...] Mais il y en a toujours eu. Il y a 100 ans, il y avait des requins blancs dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine, mais il y en a plus, de plus en plus. C'est tout à fait normal...»

Mario Cyr

