Îles-de-la-Madeleine et Gaspésie

Plusieurs requins ont récemment été aperçus dans le golfe du Saint-Laurent, notamment aux Îles-de-la-Madeleine et à Chandler, en Gaspésie.
Le phénomène est-il nouveau?
Écoutez Mario Cyr, plongeur, caméraman sous-marin et spécialiste des océans polaires, faire le point mardi à La commission.
«La mer se réchauffe, la température de l'air se réchauffe. Ça a un impact directement sur le réchauffement des eaux. Et donc c'est certain que plus l'eau va être chaude vers le nord, les espèces vont migrer [...] Mais il y en a toujours eu. Il y a 100 ans, il y avait des requins blancs dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine, mais il y en a plus, de plus en plus. C'est tout à fait normal...»