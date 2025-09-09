Intoxications, pertes de vision, troubles psychiatriques… Selon le Journal de Montréal, Santé Canada a reçu, au cours des derniers mois, près de 12 000 signalements d’effets secondaires liés aux populaires médicaments à base de sémaglutide (Ozempic, Rybelsus et Wegovy), utilisés pour le diabète et la perte de poids.
Si plusieurs vantent les vertus de ces médicaments, il n’en demeure pas moins que leur prise comporte son lot de risques.
Écoutez à ce sujet le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue, directeur de l’Unité de recherche en maladies métaboliques à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).
«Ce médicament n’aurait jamais dû devenir un phénomène de société, mais s’il l’est devenu, ce n’est pas par hasard. [...] Dans certains cas, oui, le surpoids et l’obésité constituent une véritable maladie, par exemple lorsqu’ils sont associés au diabète, aux maladies cardiaques ou à certains enjeux de santé mentale, et ainsi de suite. Inversement, minceur ne veut pas dire santé. Donc, prendre ce médicament uniquement pour perdre quelques livres et se sentir mieux dans son costume de bain pour un voyage dans le Sud, ce n’est pas une indication médicale. C’est un médicament puissant, qui présente d’énormes avantages, mais aussi des effets secondaires, comme l’a rapporté Santé Canada. Il faut donc garder l’œil ouvert. »
