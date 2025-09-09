Intoxications, pertes de vision, troubles psychiatriques… Selon le Journal de Montréal, Santé Canada a reçu, au cours des derniers mois, près de 12 000 signalements d’effets secondaires liés aux populaires médicaments à base de sémaglutide (Ozempic, Rybelsus et Wegovy), utilisés pour le diabète et la perte de poids.

Si plusieurs vantent les vertus de ces médicaments, il n’en demeure pas moins que leur prise comporte son lot de risques.

Écoutez à ce sujet le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue, directeur de l’Unité de recherche en maladies métaboliques à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).