 Aller au contenu
Société
Ozempic, Rybelsus et Wegovy

«Ces médicaments n’auraient jamais dû devenir un phénomène de société»

par 98.5

0:00
16:38

Entendu dans

La commission

le 9 septembre 2025 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ces médicaments n’auraient jamais dû devenir un phénomène de société»
L’Ozempic, médicament à base de sémaglutide parmi les plus populaires sur le marché. / (AP Photo/David J. Phillip, File)

Intoxications, pertes de vision, troubles psychiatriques… Selon le Journal de Montréal, Santé Canada a reçu, au cours des derniers mois, près de 12 000 signalements d’effets secondaires liés aux populaires médicaments à base de sémaglutide (Ozempic, Rybelsus et Wegovy), utilisés pour le diabète et la perte de poids.

Si plusieurs vantent les vertus de ces médicaments, il n’en demeure pas moins que leur prise comporte son lot de risques. 

Écoutez à ce sujet le Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue, directeur de l’Unité de recherche en maladies métaboliques à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM).

«Ce médicament n’aurait jamais dû devenir un phénomène de société, mais s’il l’est devenu, ce n’est pas par hasard. [...] Dans certains cas, oui, le surpoids et l’obésité constituent une véritable maladie, par exemple lorsqu’ils sont associés au diabète, aux maladies cardiaques ou à certains enjeux de santé mentale, et ainsi de suite. Inversement, minceur ne veut pas dire santé. Donc, prendre ce médicament uniquement pour perdre quelques livres et se sentir mieux dans son costume de bain pour un voyage dans le Sud, ce n’est pas une indication médicale. C’est un médicament puissant, qui présente d’énormes avantages, mais aussi des effets secondaires, comme l’a rapporté Santé Canada. Il faut donc garder l’œil ouvert. »

Dr Rémi Rabasa-Lhoret, endocrinologue, directeur de l’Unité de recherche en maladies métaboliques à l’IRCM à La commission.

Autres sujets abordés: 

  • Un autobus électrique de Lion a pris feu à Montréal: «Méchant feu, c'est assez impressionnant!».
  • «Il se comporte comme un animal blessé, mais il est en furie contre le gouvernement»: Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commentent l'exclusion de François Bonnardel du prochain conseil des ministres.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
La commission
Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
0:00
2:08
Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»
La commission
Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»
0:00
8:47

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
La bonne nouvelle du jour
Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
Valeur refuge
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
Apple dévoile ses nouveaux iPhone
Conférence attendue
Apple dévoile ses nouveaux iPhone
«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»
Plafond d'embauche en éducation
«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»
Des cyber-rançonneurs menacent la Banque Nationale
Telegram
Des cyber-rançonneurs menacent la Banque Nationale
La Grèce veut autoriser la journée de travail de 13 heures
En plus de la semaine à six jours
La Grèce veut autoriser la journée de travail de 13 heures
Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»
Îles-de-la-Madeleine et Gaspésie
Des requins blancs dans le golfe du St-Laurent: «Il y en a de plus en plus»
Ligne bleue: le nom des cinq nouvelles stations est dévoilé
STM
Ligne bleue: le nom des cinq nouvelles stations est dévoilé
Chicago: «Les statistiques montrent que Trump exagère un petit peu»
Opération anti-immigration majeure
Chicago: «Les statistiques montrent que Trump exagère un petit peu»
Pierre Dufour avec le PLQ? «Je vais regarder toutes les options»
Expulsé de la CAQ
Pierre Dufour avec le PLQ? «Je vais regarder toutes les options»
«Je n'ai jamais vu de chiffres aussi pires pour un premier ministre sortant»
Legault et la CAQ dans les bas-fonds
«Je n'ai jamais vu de chiffres aussi pires pour un premier ministre sortant»
Début de la programmation d'automne à la télévision
Bonne nouvelle du jour
Début de la programmation d'automne à la télévision
Après Bordeaux, La Cage s'installe à Londres
La brasserie sportive vise à conquérir l’Europe
Après Bordeaux, La Cage s'installe à Londres
Des parents doivent plus de 625 000 $ aux CSS de la Mauricie
Service de garde et fournitures scolaires
Des parents doivent plus de 625 000 $ aux CSS de la Mauricie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30