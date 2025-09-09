 Aller au contenu
Politique provinciale
Expulsé de la CAQ

Pierre Dufour avec le PLQ? «Je vais regarder toutes les options»

le 9 septembre 2025 12:34

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Pierre Dufour avec le PLQ? «Je vais regarder toutes les options»
Pierre Dufour / La Presse Canadienne

Expulsé du caucus de la CAQ vendredi dernier, le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour pourrait se joindre au Parti libéral de Pablo Rodriguez.

Le chef du PLQ n'a pas fermé la porte, mardi matin, à le recruter pour les prochaines élections.

Il a indiqué avoir parlé au député qui siège désormais comme indépendant après son expulsion.

Les deux hommes se connaissent depuis une dizaine d'années. 

Écoutez le député indépendant d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, à La commission mardi midi.

«Je vais regarder toutes les options pour essayer de faire en sorte que la région puisse avoir une voix qui porte au niveau politique. Est-ce que c'était de rester à la CAQ? Est-ce que c'était de changer de parti? De faire d'autres choses en politique? Je pense qu'il est juste bon de voir un peu et d'analyser les options qui pourraient s'offrir à moi.»

Pierre Dufour

