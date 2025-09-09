Expulsé de la CAQ

Expulsé du caucus de la CAQ vendredi dernier, le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour pourrait se joindre au Parti libéral de Pablo Rodriguez.
Le chef du PLQ n'a pas fermé la porte, mardi matin, à le recruter pour les prochaines élections.
Il a indiqué avoir parlé au député qui siège désormais comme indépendant après son expulsion.
Les deux hommes se connaissent depuis une dizaine d'années.
Écoutez le député indépendant d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, à La commission mardi midi.
«Je vais regarder toutes les options pour essayer de faire en sorte que la région puisse avoir une voix qui porte au niveau politique. Est-ce que c'était de rester à la CAQ? Est-ce que c'était de changer de parti? De faire d'autres choses en politique? Je pense qu'il est juste bon de voir un peu et d'analyser les options qui pourraient s'offrir à moi.»