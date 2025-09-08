Segment présenté par L'Entrepôt de la Réno

Un nouveau sondage Pallas Data/L'actualité/Québec 125, place la CAQ de François Legault à un creux historique dans les intentions de vote avec 15 % des votes.

Le remaniement ministériel prévu mercredi pourra-t-il y changer quelque chose? Le sondage dit 'non' à 57 %

Écoutez Nathalie Normandeau commenter le sondage et discuter des choix que pourrait faire François Legault lors de son remaniement ministériel.

Les sujets discutés