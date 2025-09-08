Les racines de la rivalité Québec-Montréal

« Il faut comprendre le projet de fondation de la Ville de Montréal, Ville-Marie, en 1642, qui, contrairement à plusieurs autres villes d’Amérique, n’est pas une colonie comptoir pour les fourrures, ni une forteresse militaire comme à Louisbourg, ni une colonie destinée à implanter des colons ou des cultivateurs. C’est vraiment un projet religieux. [...] Le gouverneur Montmagny, lui, est favorable au projet, disant que c’est une bonne idée de convertir les premiers peuples. Mais il conseille de s’installer plutôt à l’île d’Orléans, parce que Montréal, c’est trop dangereux. Il faut savoir que Montréal est en pleine guerre, en pleine guerre iroquoise. [...] Donc, ce n’est pas d’hier que les gens de Québec trouvent que Montréal est un endroit dangereux. »