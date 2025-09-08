Un projet de 370 millions de dollars

Il y a 10 ans, Régis Labeaume, alors maire de Québec, procédait à l’inauguration du Centre Vidéotron.

Que serait la Ville de Québec sans son Centre Vidéotron?

Écoutez l'ex-maire de Québec aborder la question, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il revient ainsi sur la construction du Centre Vidéotron, livré en 2015 pour 370 millions de dollars et souligne la gestion serrée du projet, l’intégration réussie au quartier ExpoCité, l’impact économique positif pour la ville et la fierté collective des entrepreneurs locaux.

On compare aussi la situation à Montréal, avec le Stade olympique et le Centre Bell et traite du désintérêt envers la politique municipale montréalaise, marqué par des sondages défavorables.