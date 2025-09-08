Paranormal

Le chroniqueur et auteur, Christian Page nous offre un ouvrage qui regroupe 75 histoires courtes d'événements paranormaux, d'OVNI, de fantômes et d'énigmes historiques, issues de ses chroniques à TVA depuis l’automne 2022.

Écoutez Christian Page, aborder la parution, cette semaine, de son nouveau livre, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il évoque notamment une fausse nouvelle autrefois diffusée par La Presse Canadienne, illustrant la propagation d’informations non vérifiées, un phénomène plus que jamais d’actualité avec les réseaux sociaux.

Christian Page affirme que son 16ᵉ ouvrage s’adresse à un lectorat moderne, en privilégiant des formats courts et accessibles.