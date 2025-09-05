Grand Prix cycliste de Montréal

La situation à Gaza attire l’attention à la Vuelta, course cycliste en Espagne, où l’équipe Israel Premier Tech — parrainée par un milliardaire israélo‑québécois et incluant le coureur Hugo Houle — fait face à la grogne de manifestants.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier commenter le dossier au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.
«Hier, on a dû arrêter la course à trois kilomètres de l’arrivée, tellement il y avait de manifestations et que ça a débordé. Ça soulève maintenant la question de la présence de cette équipe. Plusieurs se demandent si elle devrait se retirer. Pour l’instant, les membres ont décidé de rester, et on sait qu’un Québécois fait partie de l’équipe: Hugo Houle.»
Autres sujets abordés:
- Coupe Davis: le Canada affrontera Israël à Halifax. Des rumeurs indiquent que le match pourrait se jouer à huis clos afin d’éviter tout débordement.
- Félix Auger-Aliassime affrontera Jannik Sinner en demi-finale de l'US Open vendredi soir.
- La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Erin Routliffe remportent leur 2e titre du Grand Chelem.