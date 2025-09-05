Grand Prix cycliste de Montréal

La situation à Gaza attire l’attention à la Vuelta, course cycliste en Espagne, où l’équipe Israel Premier Tech — parrainée par un milliardaire israélo‑québécois et incluant le coureur Hugo Houle — fait face à la grogne de manifestants.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier commenter le dossier au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.