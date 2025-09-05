 Aller au contenu
Sports
Grand Prix cycliste de Montréal

«Plusieurs se demandent si l’équipe Israel Premier Tech devrait se retirer»

par 98.5

0:00
4:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 septembre 2025 16:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Plusieurs se demandent si l’équipe Israel Premier Tech devrait se retirer»
Des coureurs de l’équipe Israel Premier Tech participent à la onzième étape de la Vuelta cycliste d’Espagne, de Bilbao à Bilbao, mercredi 3 septembre 2025, tandis que des personnes brandissant des drapeaux palestiniens tentent de perturber la course. / AP Photo/Miguel Oses

La situation à Gaza attire l’attention à la Vuelta, course cycliste en Espagne, où l’équipe Israel Premier Tech — parrainée par un milliardaire israélo‑québécois et incluant le coureur Hugo Houle — fait face à la grogne de manifestants. 

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier commenter le dossier au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant. 

«Hier, on a dû arrêter la course à trois kilomètres de l’arrivée, tellement il y avait de manifestations et que ça a débordé. Ça soulève maintenant la question de la présence de cette équipe. Plusieurs se demandent si elle devrait se retirer. Pour l’instant, les membres ont décidé de rester, et on sait qu’un Québécois fait partie de l’équipe: Hugo Houle.»

Meeker Guerrier

Autres sujets abordés:

  • Coupe Davis: le Canada affrontera Israël à Halifax. Des rumeurs indiquent que le match pourrait se jouer à huis clos afin d’éviter tout débordement. 
  • Félix Auger-Aliassime affrontera Jannik Sinner en demi-finale de l'US Open vendredi soir.
  • La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Erin Routliffe remportent leur 2e titre du Grand Chelem.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Une incroyable journée pour Félix»
Bonsoir les sportifs
«Une incroyable journée pour Félix»
0:00
10:57
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
La commission
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
0:00
9:19

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le lien qui unit l'actualité de la semaine: «Pousse, mais pousse égal!»
Le billet d'humeur de François Maranda
Le lien qui unit l'actualité de la semaine: «Pousse, mais pousse égal!»
Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin
«Tant pis pour elle»
Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin
Le Barman du Ritz: «Ça se dévore comme un biscuit»
Suggestion lecture de Biz
Le Barman du Ritz: «Ça se dévore comme un biscuit»
«Les quotas sur les étudiants étrangers affectent la réputation du Québec»
Selon le recteur de l'UQAM
«Les quotas sur les étudiants étrangers affectent la réputation du Québec»
L'accident de funiculaire: «C'est très difficile à vivre» -Éric Bergeron
Décès d'André Bergeron au Portugal
L'accident de funiculaire: «C'est très difficile à vivre» -Éric Bergeron
Rapport sur l'audiovisuel: «Beaucoup de données m'ont renversé» -Mathieu Lacombe
Groupe de travail
Rapport sur l'audiovisuel: «Beaucoup de données m'ont renversé» -Mathieu Lacombe
Interdiction des cellulaires à l'école: comment ça se passe sur le terrain?
Des profs témoignent
Interdiction des cellulaires à l'école: comment ça se passe sur le terrain?
«Il y a un manque d'intérêt pour notre région qui est vraiment problématique»
Le député d'Abitibi-Est est expulsé de la CAQ
«Il y a un manque d'intérêt pour notre région qui est vraiment problématique»
Des matchs seront présentés à Trois-Rivières
Championnat mondial junior 2029
Des matchs seront présentés à Trois-Rivières
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Maarika Paul quitte la Caisse
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
Mandat fédéral sur les véhicules électriques
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
L'actualité politique de la semaine
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
Nouvelle série, Antigang
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30