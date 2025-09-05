Des profs témoignent

Maude Goyer a lancé sur ses réseaux sociaux un appel aux professeurs et parents du Québec afin de savoir comment l’interdiction du cellulaire dans les écoles primaires et secondaires se déroule depuis la rentrée des classes.
Ils ont été des centaines à répondre à l’appel lancé par la chroniqueuse.
Écoutez Maude Goyer partager les témoignages qu’elle a reçus au sujet de l’interdiction des cellulaires, au micro de Philippe Cantin.
«Les professeurs m’ont dit, en grande majorité, que ça se passe bien. Parmi les impacts positifs, ils remarquent que les jeunes se parlent davantage, sont moins "zombies", moins "scotchés" à leurs écrans. Plusieurs m’ont dit que les jeux de cartes refaisaient surface, que les rires se font plus entendre dehors. Les activités parascolaires et les calendriers se remplissent, les listes d’attente aussi, parce que les jeunes veulent faire autre chose [...] mais il y a aussi des conséquences auxquelles on n’avait pas pensé. »