 Aller au contenu
Société
Des profs témoignent

Interdiction des cellulaires à l'école: comment ça se passe sur le terrain?

par 98.5

0:00
6:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 septembre 2025 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Maude Goyer
Maude Goyer
Interdiction des cellulaires à l'école: comment ça se passe sur le terrain?
Maude Goyer / Cogeco Média

Maude Goyer a lancé sur ses réseaux sociaux un appel aux professeurs et parents du Québec afin de savoir comment l’interdiction du cellulaire dans les écoles primaires et secondaires se déroule depuis la rentrée des classes. 

Ils ont été des centaines à répondre à l’appel lancé par la chroniqueuse.

Écoutez Maude Goyer partager les témoignages qu’elle a reçus au sujet de l’interdiction des cellulaires, au micro de Philippe Cantin.

«Les professeurs m’ont dit, en grande majorité, que ça se passe bien. Parmi les impacts positifs, ils remarquent que les jeunes se parlent davantage, sont moins "zombies", moins "scotchés" à leurs écrans. Plusieurs m’ont dit que les jeux de cartes refaisaient surface, que les rires se font plus entendre dehors. Les activités parascolaires et les calendriers se remplissent, les listes d’attente aussi, parce que les jeunes veulent faire autre chose [...] mais il y a aussi des conséquences auxquelles on n’avait pas pensé. »

Maude Goyer

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le coeur du problème chez les garçons est au niveau de la lecture»
La commission
«Le coeur du problème chez les garçons est au niveau de la lecture»
0:00
16:22
Accident de funiculaire: «Le déraillement va coûter cher au Portugal»
La commission
Accident de funiculaire: «Le déraillement va coûter cher au Portugal»
0:00
3:57

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le lien qui unit l'actualité de la semaine: «Pousse, mais pousse égal!»
Le billet d'humeur de François Maranda
Le lien qui unit l'actualité de la semaine: «Pousse, mais pousse égal!»
Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin
«Tant pis pour elle»
Fantasme et vengeance: une nouvelle chanson de Charlotte Cardin
Le Barman du Ritz: «Ça se dévore comme un biscuit»
Suggestion lecture de Biz
Le Barman du Ritz: «Ça se dévore comme un biscuit»
«Les quotas sur les étudiants étrangers affectent la réputation du Québec»
Selon le recteur de l'UQAM
«Les quotas sur les étudiants étrangers affectent la réputation du Québec»
L'accident de funiculaire: «C'est très difficile à vivre» -Éric Bergeron
Décès d'André Bergeron au Portugal
L'accident de funiculaire: «C'est très difficile à vivre» -Éric Bergeron
«Plusieurs se demandent si l’équipe Israel Premier Tech devrait se retirer»
Grand Prix cycliste de Montréal
«Plusieurs se demandent si l’équipe Israel Premier Tech devrait se retirer»
Rapport sur l'audiovisuel: «Beaucoup de données m'ont renversé» -Mathieu Lacombe
Groupe de travail
Rapport sur l'audiovisuel: «Beaucoup de données m'ont renversé» -Mathieu Lacombe
«Il y a un manque d'intérêt pour notre région qui est vraiment problématique»
Le député d'Abitibi-Est est expulsé de la CAQ
«Il y a un manque d'intérêt pour notre région qui est vraiment problématique»
Des matchs seront présentés à Trois-Rivières
Championnat mondial junior 2029
Des matchs seront présentés à Trois-Rivières
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Maarika Paul quitte la Caisse
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
Mandat fédéral sur les véhicules électriques
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
L'actualité politique de la semaine
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
Nouvelle série, Antigang
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30