Des profs témoignent

Maude Goyer a lancé sur ses réseaux sociaux un appel aux professeurs et parents du Québec afin de savoir comment l’interdiction du cellulaire dans les écoles primaires et secondaires se déroule depuis la rentrée des classes.

Ils ont été des centaines à répondre à l’appel lancé par la chroniqueuse.

Écoutez Maude Goyer partager les témoignages qu’elle a reçus au sujet de l’interdiction des cellulaires, au micro de Philippe Cantin.