Politique provinciale
Dans les coffres de l'État

Radars photos: «Ça a rapporté une somme colossale»

par 98.5

La commission

le 5 septembre 2025 14:51

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Plus de 66 000 automobilistes se sont fait pincer par un radar photo mobile dans une zone scolaire au Québec en cinq ans.

Radio-Canada précise que les contraventions ont rapporté 14,2 millions de dollars au Fonds de la sécurité routière de 2020 à 2024.

Ce sont les automobilistes de Montréal et Boucherville qui sont les plus délinquants, puisqu'ils ont reçu les deux tiers des constats émis durant cette période.

Autres sujets abordés

  • Les impacts sanitaires des canicules et de la fumée des feux de forêt;
  • Le documentaire de Marwah Rizqy sur le décrochage scolaire des garçons.

