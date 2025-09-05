Dans les coffres de l'État

Plus de 66 000 automobilistes se sont fait pincer par un radar photo mobile dans une zone scolaire au Québec en cinq ans.

Radio-Canada précise que les contraventions ont rapporté 14,2 millions de dollars au Fonds de la sécurité routière de 2020 à 2024.

Ce sont les automobilistes de Montréal et Boucherville qui sont les plus délinquants, puisqu'ils ont reçu les deux tiers des constats émis durant cette période.

