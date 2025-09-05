Une augmentation de près de 60% sur 10 ans

L’Aéroport de Montréal (ADM) annonce des investissements colossaux de 10 milliards sur dix ans. Accueillant près de 22 millions de passagers par an, ADM souhaite porter ce chiffre à 35 millions d’ici 2035.
Écoutez à ce sujet Martin Massé, vice-président Affaires publiques, communication et durabilité chez ADM.
«En gros, ce sont quatre grands projets. D’abord, compléter la station du REM qu’on avait commencée il y a quelques années. [...] Ensuite, on refait tous les accès devant l’aéroport pour en faciliter l’entrée, notamment en triplant les débarcadères. Notre grand stationnement étagé arrive aussi en fin de vie utile: on va commencer à le déconstruire au début de l’an prochain pour en reconstruire un nouveau. Le troisième projet vise à augmenter la capacité de traitement des bagages. [...] Finalement, il y a la jetée satellite, qui permettra d’ajouter une dizaine de ponts d’embarquement.»