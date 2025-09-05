Une augmentation de près de 60% sur 10 ans

L’Aéroport de Montréal (ADM) annonce des investissements colossaux de 10 milliards sur dix ans. Accueillant près de 22 millions de passagers par an, ADM souhaite porter ce chiffre à 35 millions d’ici 2035.

Écoutez à ce sujet Martin Massé, vice-président Affaires publiques, communication et durabilité chez ADM.