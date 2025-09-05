Ottawa recule sur ses cibles de ventes

Le plan fédéral d'électrification des véhicules est reporté à une date indéterminée.

Comme notre chroniqueur politique Dimitri Soudas l'avait révélé jeudi, le gouvernement de Mark Carney repousse indéfiniment l'échéance pour obliger les constructeurs à des minimums de production.

Le plan, qui incluait des cibles de ventes de véhicules électriques, devait entrer en vigueur l'an prochain, mais le premier ministre lance plutôt une analyse de la situation.

L'obligation de vendre que des véhicules zéro émission dès 2035 pourrait donc être écartée à la suite de cet examen.