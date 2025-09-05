 Aller au contenu
Politique fédérale
Ottawa recule sur ses cibles de ventes

«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»

par 98.5

0:00
11:32

Entendu dans

La commission

le 5 septembre 2025 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
Le plan fédéral d'électrification des véhicules est reporté à une date indéterminée. / pengzphoto / Adobe Stock

Le plan fédéral d'électrification des véhicules est reporté à une date indéterminée.

Comme notre chroniqueur politique Dimitri Soudas l'avait révélé jeudi, le gouvernement de Mark Carney repousse indéfiniment l'échéance pour obliger les constructeurs à des minimums de production.

Le plan, qui incluait des cibles de ventes de véhicules électriques, devait entrer en vigueur l'an prochain, mais le premier ministre lance plutôt une analyse de la situation.

L'obligation de vendre que des véhicules zéro émission dès 2035 pourrait donc être écartée à la suite de cet examen.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
La commission
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
0:00
13:25
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le Québec maintenant
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
0:00
7:34

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
L'activité à 2$ jugée illégale
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
Discussion
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Il se fait montrer la porte du caucus
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
En colère contre Christian Dubé
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Négos difficiles entre la STM et le syndicat
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Discussion d’ouverture
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
En plus du Mondial féminin de 2027
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Giorgio Armani est décédé
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Opération Escargot
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Des centaines de milliers d'emplois menacés
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Devant les bureaux du ministre à Montréal
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Grâce aux cadets
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Réduire le déficit budgétaire
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00