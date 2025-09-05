L'activité à 2$ jugée illégale

Les résidents de la résidence privée pour aînés (RPA) Mgr-Bourget à Lévis devront se passer de leur traditionnel bingo hebdomadaire à 2$. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) a refusé de renouveler la licence de l’établissement, jugeant qu’il ne s’agit pas d’un organisme de charité.
La Régie n’a-t-elle pas fait preuve d’un excès de zèle en s’attaquant à un simple bingo?
Écoutez le directeur des affaires publiques et gouvernementales au Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Hans Brouillette, partager son point de vue sur cette histoire.
«Les activités en RPA ont pour objectif de préserver les capacités physiques, intellectuelles et sociales. Le bingo, c’est ce qu’ils aiment. C’est ce qui les rend heureux. C’est ça qu’ils veulent faire. Le deux piastres, il n’est pas dans les machines de Loto-Québec, il est dans une activité entre eux. Je comprends que la Régie veuille appliquer le règlement, et qu’elle ait obtenu l’aval de la juge administrative. Mais j’aurais envie de lui dire: "Arrêtez votre jeu, là. Vous avez perdu la boule, sinon la carte."»