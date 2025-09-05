L'activité à 2$ jugée illégale

Les résidents de la résidence privée pour aînés (RPA) Mgr-Bourget à Lévis devront se passer de leur traditionnel bingo hebdomadaire à 2$. La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) a refusé de renouveler la licence de l’établissement, jugeant qu’il ne s’agit pas d’un organisme de charité.

La Régie n’a-t-elle pas fait preuve d’un excès de zèle en s’attaquant à un simple bingo?

Écoutez le directeur des affaires publiques et gouvernementales au Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Hans Brouillette, partager son point de vue sur cette histoire.