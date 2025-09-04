Le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert Kennedy Jr., s’est fait cuisiner devant un groupe de sénateurs jeudi.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Robert Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure face aux sénateurs;
- Harvard a eu gain de cause devant les tribunaux, mais la bataille entre la prestigieuse université et le président Donald Trump n’est pas terminée;
- Selon CNN, le département de la justice étudierait la possibilité d'interdire les armes à feu aux personnes trans.