Politique internationale
Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure

Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice

par 98.5

0:00
9:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert Kennedy Jr., s’est fait cuisiner devant un groupe de sénateurs jeudi.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter les plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Robert Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure face aux sénateurs;
  • Harvard a eu gain de cause devant les tribunaux, mais la bataille entre la prestigieuse université et le président Donald Trump n’est pas terminée;
  • Selon CNN, le département de la justice étudierait la possibilité d'interdire les armes à feu aux personnes trans.
