Le gouvernement Carney s'apprête à revoir le mandat fédéral sur les véhicules électriques avec l'intention de repousser l'échéance actuelle de 2035, a appris en exclusivité Dimitri Soudas.
Un rappel du contexte.
«Le Canada impose aux constructeurs automobiles des cibles progressives pour la vente de véhicules électriques. Donc, d'ici 2026, c'est 20 % des véhicules vendus qui doivent être électriques. D'ici 2030, c'est 60 % des véhicules qui doivent électriques. Et d'ici 2035, c'est 100 %. La question: pourquoi est-ce que le gouvernement, dans les prochains jours, va annoncer qu'il va faire marche arrière sur la cible de 2035? Parce qu'il y a beaucoup de pression du secteur automobile avec la crise actuelle, les tarifs sur les autos, mais aussi les conservateurs sont en train d'accaparer cet enjeu. Donc, encore une fois, Mark Carney, il prend le tapis, puis il tire là-dessus, en dessous des pieds de Pierre Poilievre. Donc, on va voir les nouvelles dans les prochains jours.»
- Mark Carney a évoqué un prochain budget mêlant investissement et austérité, terme politiquement sensible au Québec où François-Philippe Champagne préfère parler de rigueur.
- Dimitri Soudas rend hommage à Guy Rocher, sociologue majeur dans l’adoption de la loi 101 et la Charte de la langue française, soulignant son impact sur l’identité québécoise et les immigrants.