Un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine, même si la date exacte n’a pas encore été annoncée. François Legault a également confirmé que la session parlementaire, initialement prévue pour le 16 septembre, sera prorogée au 30 septembre.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter l'actualité politique de la semaine avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: