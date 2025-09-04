 Aller au contenu
Politique provinciale
L'actualité politique de la semaine

«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»

par 98.5

0:00
9:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 17:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine, même si la date exacte n’a pas encore été annoncée. François Legault a également confirmé que la session parlementaire, initialement prévue pour le 16 septembre, sera prorogée au 30 septembre.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter l'actualité politique de la semaine avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales très respectée par ses pairs, quitte la politique municipale pour se briguer la mairie de Saguenay. 
  • Grosse semaine à la commission Gallant;
  • Margaret Atwood se lève contre le banissement de ses livres dans des écoles d'Edmonton.
  • Le coup de gueule de Doug Ford contre Crown Royal;
  • C'est terminé pour Luc Boileau à la tête de la Santé publique du Québec.
