Un remaniement ministériel est prévu la semaine prochaine, même si la date exacte n’a pas encore été annoncée. François Legault a également confirmé que la session parlementaire, initialement prévue pour le 16 septembre, sera prorogée au 30 septembre.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter l'actualité politique de la semaine avec Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales très respectée par ses pairs, quitte la politique municipale pour se briguer la mairie de Saguenay.
- Grosse semaine à la commission Gallant;
- Margaret Atwood se lève contre le banissement de ses livres dans des écoles d'Edmonton.
- Le coup de gueule de Doug Ford contre Crown Royal;
- C'est terminé pour Luc Boileau à la tête de la Santé publique du Québec.