Documentaire diffusé sur M6 en France

L'émission spéciale Céline Dion raconte D'eux était diffusée mercredi sur M6 en France, pour célébrer les 30 ans de l'énorme succès qu'a connu l’album D’eux, écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp en discuter avec Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.
«C'est un peu longuet. J'aurais facilement enlevé 30 minutes. Je trouve qu'à un moment donné, on étire la sauce. Mais tout ce qu'elle dit, c'est quand même très pertinent [...] Il y a aussi des tonnes d'archives où on voit Véronique Cloutier en entrevue avec Céline il y a 30 ans, où on voit Sonia Benezra lorsqu'ils ont lancé l'album. Il y a des témoignages d'artistes québécois comme Charlotte Cardin, Pierre Lapointe, Garou [...] J'ai trouvé que ce volet-là est intéressant.»