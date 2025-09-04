Giorgio Armani est décédé

Le grand designer de mode Italien, Giorgio Armani, est mort à l'âge de 91 ans.

Ironie du sort, la Semaine de la mode de Milan devait célébrer ses 50 ans de carrière en clôture de l'événement dans deux semaines.

Écoutez le chargé de cours à l’École supérieure de mode de l’UQAM, Stéphane Le Duc, commenter à La commission le legs laissé par Giorgio Armani.