Giorgio Armani est décédé

Le grand designer de mode Italien, Giorgio Armani, est mort à l'âge de 91 ans.
Ironie du sort, la Semaine de la mode de Milan devait célébrer ses 50 ans de carrière en clôture de l'événement dans deux semaines.
Écoutez le chargé de cours à l’École supérieure de mode de l’UQAM, Stéphane Le Duc, commenter à La commission le legs laissé par Giorgio Armani.
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière [...] C'est un homme qui a apporté beaucoup, autant dans la mode pour hommes que pour femmes. C'est assez rare d'avoir été aussi fort dans un camp et dans l'autre. [...] En 50 ans, il a réussi à rester indépendant, à faire sa vision de la mode qui était vraiment une vision élégante, très sobre. Il n'y avait rien d'éclatant, même s'il faisait des robes pour les tapis rouges.»