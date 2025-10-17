 Aller au contenu
Star système
Guitariste et fondateur de Kiss

Décès d'Ace Frehley: «C'était carrément le meilleur musicien du groupe»

par 98.5

0:00
7:26

le 17 octobre 2025 09:03

Ace Frehley et Rachel Gordon en 2014. / (Paul A. Hebert/Invision/AP)

Le guitariste et membre fondateur du légendaire groupe Kiss, Ace Frehley, est décédé.

L'Américain s'est éteint paisiblement à l'âge de 74 ans entouré de sa famille à Morristown, dans le New Jersey, des suites de complications liées à une récente chute.

Kiss s'est imposé sur la scène du rock dans les années 70 et au début des années 80 avec les maquillages extravagants de ses membres et l'emploi d'effets pyrotechniques dans ses concerts.

Ace Frehley et ses camarades ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2014.

Écoutez le journaliste Jean-Philippe Arcand, grand fan de Kiss, commenter son décès en compagnie de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson, vendredi, à Lagacé le matin.

