Guitariste et fondateur de Kiss

Le guitariste et membre fondateur du légendaire groupe Kiss, Ace Frehley, est décédé.

L'Américain s'est éteint paisiblement à l'âge de 74 ans entouré de sa famille à Morristown, dans le New Jersey, des suites de complications liées à une récente chute.

Kiss s'est imposé sur la scène du rock dans les années 70 et au début des années 80 avec les maquillages extravagants de ses membres et l'emploi d'effets pyrotechniques dans ses concerts.

Ace Frehley et ses camarades ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2014.

