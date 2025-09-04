La Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville a lancé les campagnes Ici, roule au ralentit et l’opération Escargot pour sensibiliser les conducteurs à la limite de vitesse de 30 km/h à Lorraine, municipalité de la Rive-Nord de Montréal.

La publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où un policier arrête des automobilistes pour leur remettre des billets de courtoisie lorsqu’ils adoptent un comportement exemplaire, a beaucoup fait sourire les commissaires.

Écoutez Jean-Sébastien Lacasse, préventionniste enquêteur à la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville, et Patrick Archambault, conseiller municipal responsable de la sécurité publique de la Ville de Lorraine.