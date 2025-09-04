Des centaines de milliers d'emplois menacés

Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur l’emploi au Québec?

Une étude de l’Institut du Québec, qui a été publiée en janvier dernier, estimait que 800 000 emplois étaient potentiellement menacés.

Écoutez le professeur en éthique à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, Dominic Martin, faire le point à La commission jeudi.

L'expert nuance ces prédictions, évoquant la restructuration du marché du travail, la collaboration humain-machine, et la nécessité de formation, tout en soulignant la dépendance croissante envers les grandes entreprises technologiques et l’importance de ne pas dramatiser l’évolution de l’IA.