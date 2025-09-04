Devant les bureaux du ministre à Montréal

Une manifestation citoyenne est prévue le 7 septembre prochain afin de dénoncer les plus récentes compressions en éducation.

Le tout aura lieu en début d'après-midi, dimanche, devant les bureaux du ministre de l'Éducation à Montréal.

Écoutez Geneviève Simon-Potvin, présidente du comité des parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage de la Commission scolaire des Sommets, en Estrie.

Autres sujets abordés: