Devant les bureaux du ministre à Montréal

Une manifestation citoyenne est prévue le 7 septembre prochain afin de dénoncer les plus récentes compressions en éducation.
Le tout aura lieu en début d'après-midi, dimanche, devant les bureaux du ministre de l'Éducation à Montréal.
Écoutez Geneviève Simon-Potvin, présidente du comité des parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage de la Commission scolaire des Sommets, en Estrie.
Autres sujets abordés:
- Le remaniement ministériel qui se prépare à Québec;
- Le prolongement de l'autoroute 35 jusqu'à Saint-Armand est terminé;
- L'utilisation d’un logiciel espion israélien par la police de l’immigration américaine (ICE).