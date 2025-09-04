 Aller au contenu
Politique provinciale
Fiasco SAAQclic

Commission Gallant: des sous-traitants de la SAAQ en Inde et au Honduras

par 98.5

0:00
5:42

Entendu dans

La commission

le 4 septembre 2025 13:08

Avec

Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Philippe Bonneville / Cogeco Média

Le témoin Christian Langlois, architecte de développement pour la SAAQ, a déclaré devant la commission Gallant mercredi que la société d'État a eu recours à des informaticiens en Inde, peu familiers avec ce qu'était la SAAQ, ce qui a contribué à l'échec du projet.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville faire le point sur ce qui s'est dit à la commission Gallant jeudi.

Par ailleurs, la directrice des relations gouvernementales de la SAAQ, Nadia Fournier, a expliqué jeudi matin ne pas avoir été tenue très informée par la haute direction de l'explosion des coûts du virage numérique.

