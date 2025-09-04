Des indicateurs sont au vert

En 2024, 395 700 personnes ont reçu des services de soutien à domicile au Québec, soit 9300 de plus que l’année précédente, malgré un budget stable.

Santé Québec a également réduite la liste d’attente pour un premier service grâce à l’optimisation administrative.

Les défis incluent le vieillissement de la population, le gel d’embauche externe et la complexité administrative persistante, malgré des efforts d’harmonisation régionale.

Écoutez le directeur des services résidentiels et hébergement à Santé Québec, Paul Guyot, faire le point jeudi à La commission.