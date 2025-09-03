La situation de l'emploi chez les jeunes est très difficile. Les derniers chiffres l'ont démontré. Québec et Ottawa ont décidé d'injecter 18 millions de dollars cette année pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi des jeunes.
Écoutez Michèle Boisvert commenter la situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Les gouvernements viennent à la rescousse des jeunes qui se cherchent un emploi;
- Quand on se compare on se console. L’Union européenne vit exactement la même situation que le Canada et arrive avec les mêmes conclusions: il faut développer davantage le marché intérieur pour ne plus être aussi dépendant des exportations et développer de nouvelles alliances. L’Union vient de valider le texte sur l’Accord avec le Mercosur, première étape avant de soumettre ce traité de libre-échange aux États membres.