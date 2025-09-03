La situation de l'emploi chez les jeunes est très difficile. Les derniers chiffres l'ont démontré. Québec et Ottawa ont décidé d'injecter 18 millions de dollars cette année pour favoriser l'intégration et le maintien en emploi des jeunes.

Écoutez Michèle Boisvert commenter la situation au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés