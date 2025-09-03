 Aller au contenu
Politique provinciale
Luc Boileau remplacé par Caroline Quach

«Personnellement, je trouve que c'est trop cher payé» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
10:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Personnellement, je trouve que c'est trop cher payé» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Cogeco nouvelles a appris en primeur que le Dr Luc Boileau, directeur de la Santé publique du Québec, quitte son poste prématurément et sera remplacé par la Dre Caroline Quach.

La Dre Caroline Quach, première femme à occuper ce poste, est reconnue pour son expertise. Elle s'est notamment illustrée pendant la pandémie. 

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette nomination au micro de Philippe Cantin.

«Cette nouvelle arrive la journée où le Conseil des ministres se tenait. Et c'est le genre de nomination qu'on fait au Conseil des ministres. Et je crois, contrairement à ce qu'affirme le cabinet du ministre de la Santé, je crois, malheureusement pour monsieur Boileau, que cet épisode entourant sa prise de bec avec un trottinettiste a pesé lourd.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés:

  • On parle du remaniement tant attendu à Québec.
