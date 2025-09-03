Luc Boileau remplacé par Caroline Quach

Cogeco nouvelles a appris en primeur que le Dr Luc Boileau, directeur de la Santé publique du Québec, quitte son poste prématurément et sera remplacé par la Dre Caroline Quach.

La Dre Caroline Quach, première femme à occuper ce poste, est reconnue pour son expertise. Elle s'est notamment illustrée pendant la pandémie.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette nomination au micro de Philippe Cantin.