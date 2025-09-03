Luc Boileau remplacé par Caroline Quach

Cogeco nouvelles a appris en primeur que le Dr Luc Boileau, directeur de la Santé publique du Québec, quitte son poste prématurément et sera remplacé par la Dre Caroline Quach.
La Dre Caroline Quach, première femme à occuper ce poste, est reconnue pour son expertise. Elle s'est notamment illustrée pendant la pandémie.
«Cette nouvelle arrive la journée où le Conseil des ministres se tenait. Et c'est le genre de nomination qu'on fait au Conseil des ministres. Et je crois, contrairement à ce qu'affirme le cabinet du ministre de la Santé, je crois, malheureusement pour monsieur Boileau, que cet épisode entourant sa prise de bec avec un trottinettiste a pesé lourd.»
