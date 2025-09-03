 Aller au contenu
Conclusion du drame de la fillette de Granby

«Il faut travailler ensemble quand des enfants sont vulnérables» -Nancy Audet

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 septembre 2025 16:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Il faut travailler ensemble quand des enfants sont vulnérables» -Nancy Audet
Écoutez Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière et cofondatrice de l'organisme Ekip Jeunesse qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ.

Nous apprenions mercredi les conclusions de l’investigation de la coroner Géhane Kamel sur le décès de la fillette de Granby. La fillette de 7 ans est décédée le 30 avril 2019, alors qu’elle avait été retrouvée nue et inanimée sur le plancher de sa chambre.

Dans son rapport, la coroner révèle que l’enfant avait souvent dénoncé les coups reçus, les mauvais traitements et la privation de nourriture, sans compter les multiples signalements faits par l’école en son nom.

L’absence de coordination entre les services scolaires, la protection de la jeunesse et la police, qui a laissé des trous dans le filet de sécurité qui devait protéger la fillette de 7 ans est dénoncé dans le rapport.

Écoutez à ce sujet Nancy Audet, journaliste, autrice, conférencière et cofondatrice de l’organisme Ekip Jeunesse qui vient en aide aux ex-placés de la DPJ.

