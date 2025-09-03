La Floride veut enlever les obligations vaccinales

L’État de la Floride prévoit de supprimer toutes les obligations vaccinales, y compris pour les enfants à l'école.

Afin de justifier cette décision, Joseph Ladapo, le directeur de la santé publique de l'État, a qualifié ces obligations à de «mépris» et d'«esclavagiste».

Quel est le danger pour la population floridienne ?

Écoutez à ce sujet le Dr Jesse Papenburg, pédiatre, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé de McGill.