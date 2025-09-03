 Aller au contenu
La Floride veut enlever les obligations vaccinales

«Des idéologies ont pris le dessus sur la science» -Le Dr Jesse Papenburg

«Des idéologies ont pris le dessus sur la science» -Le Dr Jesse Papenburg
Joseph Ladapo, directeur de la santé publique de l'État de la Floride, a comparé la vaccination à de «l'esclavage» / AP/Chris O'Meara

L’État de la Floride prévoit de supprimer toutes les obligations vaccinales, y compris pour les enfants à l'école.

Afin de justifier cette décision, Joseph Ladapo, le directeur de la santé publique de l'État, a qualifié ces obligations à de «mépris» et d'«esclavagiste». 

Quel est le danger pour la population floridienne ?

Écoutez à ce sujet le Dr Jesse Papenburg, pédiatre, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé de McGill.

«On peut discuter quelles sont les meilleures façons d'atteindre des objectifs de couverture vaccinale chez les jeunes enfants et les enfants d'âge scolaire. [...] Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on parle d'esclavage quand ça vient aux mandats de vaccinaux. Ça démontre à quel point il y a des leaders en santé publique aux États-Unis qui ont un dédain pour la vaccination et qui véhiculent des faussetés...»

Le Dr Jesse Papenburg

Les autres sujets discutés:

  • Plus les taux de vaccination diminuent, plus il va avoir d'éclosions de maladies
  • L’influence d’idéologies anti-vaccins: «Des idéologies ont pris le dessus sur la science» 
  • D'autres États américains défendent la vaccination
