Ses 5000 km de voies cyclables ont contribué à faire renaître des espaces oubliés, à restaurer des cœurs villageois, à stimuler l’économie de plusieurs localités et surtout à nous mettre en forme.

La Route verte du Québec célèbre cette année sa trentième année d'existence.

Dans son livre, le biologiste et rédacteur Jean-François Pronovost raconte comment l’État et les pouvoirs publics locaux et régionaux se sont engagés dans le rêve d’une organisation citoyenne au-delà du calendrier électoral.

