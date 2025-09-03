En vigueur depuis le 1er juin

 Aller au contenu
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101

le 3 septembre 2025

Le siège social de l'OQLF sur la rue Sherbrooke à Montréal. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Plus de 500 entreprises au Québec ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101 sur l’affichage en français, entrée en vigueur le 1er juin dernier.

Selon cette nouvelle mouture de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, les entreprises dont le nom présente une connotation anglophone (comme Best Buy, Canadian Tire ou Subway) doivent désormais ajouter des éléments en français — tels qu’un générique ou un slogan — afin d’assurer la prédominance du français dans leur affichage public.

Écoutez le directeur des communications à l’Office québécois de la langue française, Nicolas Trudel, aborder le sujet à La commission.

«Il y a différents cas de figure qui se présentent. On en donne d’ailleurs dans des guides disponibles sur notre site web. Par exemple, on utilise un commerce fictif qui s’appelle Boucherie Best Beef. Best Beef est en anglais, mais il est accompagné de génériques ou de descriptifs en français. Le mot boucherie devrait donc être plus gros sur l’affichage, afin d’assurer la nette prédominance du français.»

Nicolas Trudel

