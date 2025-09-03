En vigueur depuis le 1er juin

Plus de 500 entreprises au Québec ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101 sur l’affichage en français, entrée en vigueur le 1er juin dernier.

Selon cette nouvelle mouture de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, les entreprises dont le nom présente une connotation anglophone (comme Best Buy, Canadian Tire ou Subway) doivent désormais ajouter des éléments en français — tels qu’un générique ou un slogan — afin d’assurer la prédominance du français dans leur affichage public.

