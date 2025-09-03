 Aller au contenu
Politique provinciale
Un autre témoignage contredit l'ex-PDG de la SAAQ

Commission Gallant: Denis Marsolais n'a pas dit la vérité selon Yves Ouellet

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

La commission

le 3 septembre 2025 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Commission Gallant: Denis Marsolais n'a pas dit la vérité selon Yves Ouellet
Philippe Bonneville / Cogeco Média

Un autre témoin contredit les propos tenus par l'ancien PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, lors de son passage devant la Commission Gallant.

Cette fois, il s'agit de l'ex-secrétaire général du gouvernement Yves Ouellet.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville revenir sur les propos de l'ex-secrétaire général qui soutient que Denis Marsolais n'a pas dit la vérité en affirmant qu'il avait clairement parlé des dépassements de coûts avec lui lors d'une rencontre tenue en septembre 2022.

L’ex-secrétaire général du gouvernement, un proche de François Legault, a nié avoir été informé des dépassements de coûts de 222 millions de dollars liés au projet de transformation numérique, contredisant ainsi le témoignage sous serment de Marsolais.

Des employés de la SAAQ impliqués dans le projet de virage numérique doivent témoigner cet après-midi.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
Lagacé le matin
Poste de transformation: «Hydro-Québec a reconnu cette intelligence collective»
0:00
4:31
«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux
La commission
«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux
0:00
9:58

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
5000 km de voies cyclables
La Route verte du Québec célèbre son trentième anniversaire d'existence
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Suppressions de postes, dépressions et absentéisme
Les détails de la crise interne qui sévit chez les employés de Revenu Canada
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
En vigueur depuis le 1er juin
Plus de 500 entreprises ne respectent toujours pas la nouvelle Loi 101
Les milliardaires pullulent aux États-Unis
Forte augmentation depuis 2020
Les milliardaires pullulent aux États-Unis
Bruno Marchand n’accordera plus d’entrevues à Radio X d'ici les élections
Jugeant ce média malhonnête
Bruno Marchand n’accordera plus d’entrevues à Radio X d'ici les élections
«La demande n'est pas connectée avec la réalité entrepreneuriale au Québec»
Abolition du programme des travailleurs étrangers
«La demande n'est pas connectée avec la réalité entrepreneuriale au Québec»
«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux
Des camionneurs veulent bloquer des ponts
«Qu’on dérange le gouvernement, ça va. Mais la population?» -Marc Cadieux
L’Angleterre interdit les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans
Trop de caféine et de sucre
L’Angleterre interdit les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans
Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants
Rapport de la coroner Géhane Kamel
Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
La commission
La CAQ plafonne à moins de 20% d’intentions de vote
Un budget fédéral marqué au fer rouge par l'austérité
Une compression de 15% des dépenses
Un budget fédéral marqué au fer rouge par l'austérité
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30