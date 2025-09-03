Un autre témoignage contredit l'ex-PDG de la SAAQ

Un autre témoin contredit les propos tenus par l'ancien PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, lors de son passage devant la Commission Gallant.

Cette fois, il s'agit de l'ex-secrétaire général du gouvernement Yves Ouellet.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville revenir sur les propos de l'ex-secrétaire général qui soutient que Denis Marsolais n'a pas dit la vérité en affirmant qu'il avait clairement parlé des dépassements de coûts avec lui lors d'une rencontre tenue en septembre 2022.

L’ex-secrétaire général du gouvernement, un proche de François Legault, a nié avoir été informé des dépassements de coûts de 222 millions de dollars liés au projet de transformation numérique, contredisant ainsi le témoignage sous serment de Marsolais.

Des employés de la SAAQ impliqués dans le projet de virage numérique doivent témoigner cet après-midi.