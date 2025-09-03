 Aller au contenu
Politique provinciale
Rapport de la coroner Géhane Kamel

Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants

par 98.5

0:00
14:18

La commission

le 3 septembre 2025 12:43

Any Guillemette
Luc Ferrandez

Fillette de Granby: 12 recommandations pour la sécurité des enfants
Any Guillemette / Cogeco Média

La coroner Géhane Kamel conclut que les mécanismes de protection «n'ont pas permis d'assurer une réponse suffisamment concertée» pour éviter le décès tragique de la fillette de Granby en 2019.

Dans son rapport de 26 pages, la coroner souligne que des «signes avant-coureurs laissaient présager cette tragédie».

Le document de 26 pages comprend 12 recommandations, qui appuient celles de la Commission d'enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent.

Elle se dit «convaincue que personne n'a agi de mauvaise foi» dans le système, mais constate que «chacun oeuvrait dans son propre silo, oubliant malheureusement l'essentiel».

Écoutez la journaliste Any Guillemette et le porte-parole de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Estrie (APTS), Danny Roulx, aborder les conclusions de la coroner, qui invite notamment le gouvernement à s'assurer que la DPJ dispose de davantage de ressources et à diminuer les listes d'attente, qui augmentent sans cesse, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

La coroner Kamel espère que le rapport qu'elle a déposé mercredi servira de leçon.

