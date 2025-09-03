Rapport de la coroner Géhane Kamel

La coroner Géhane Kamel conclut que les mécanismes de protection «n'ont pas permis d'assurer une réponse suffisamment concertée» pour éviter le décès tragique de la fillette de Granby en 2019.

Dans son rapport de 26 pages, la coroner souligne que des «signes avant-coureurs laissaient présager cette tragédie».

Le document de 26 pages comprend 12 recommandations, qui appuient celles de la Commission d'enquête sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent.

Elle se dit «convaincue que personne n'a agi de mauvaise foi» dans le système, mais constate que «chacun oeuvrait dans son propre silo, oubliant malheureusement l'essentiel».

La coroner Kamel espère que le rapport qu'elle a déposé mercredi servira de leçon.