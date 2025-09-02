En ce début de mois de septembre, Max P. Paquet et Mario Langlois causent basketball.
Les sujets discutés
- Les Nets de Long Island seront de retour pour quatre matchs à la Place Bell de Laval en janvier et février, avec la présence des clubs-écoles des Bucks de Milwaukee et des Pacers de l’Indiana;
- Nick Farkas, organisateur d’Osheaga, œuvre à amener une équipe de la NBA à Montréal;
- Olivier-Maxence Prosper, joueur québécois, a été libéré par les Mavericks et cherche une nouvelle équipe en NBA.