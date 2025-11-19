Basketball

LeBron James a fait un retour au jeu avec les Lakers de Los Angeles, mardi, à la suite d'une blessure.
Écoutez Maxim P. Paquet commenter ce retour et d'autres sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le retour de LeBron James: quelles sont les chances des Lakers?
- Comment se porte le premier choix du repêchage, Cooper Flagg, avec les Mavericks?
- Un virage jeunesse dans la NBA: les Pistons en font la preuve;
- Ça va de mieux en mieux chez les Raptors;
- La NBA modifie son format du match des étoiles.