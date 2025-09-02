 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump était de retour dans l'oeil du public, mardi, après une semaine d'absence.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin discuter des plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Donald Trump de retour devant les caméras;
  • Un juge fédéral californien déclare illégale l'utilisation de la Garde nationale à Los Angeles lors de manifestations;
  • Les tensions potentielles à Chicago avec le maire opposé à l'intervention fédérale du président;
  • Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Pékin, réunit la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran et la Corée du Nord;
  • La démonstration de puissance militaire chinoise et l’isolement relatif des États-Unis;
  • La décoration dorée du Bureau ovale sous Trump suspectée d’avoir été achetée chez Home Depot...
