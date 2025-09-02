Le président américain Donald Trump était de retour dans l'oeil du public, mardi, après une semaine d'absence.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin discuter des plus récentes nouvelles en provenance des États-Unis au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Donald Trump de retour devant les caméras;
- Un juge fédéral californien déclare illégale l'utilisation de la Garde nationale à Los Angeles lors de manifestations;
- Les tensions potentielles à Chicago avec le maire opposé à l'intervention fédérale du président;
- Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Pékin, réunit la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran et la Corée du Nord;
- La démonstration de puissance militaire chinoise et l’isolement relatif des États-Unis;
- La décoration dorée du Bureau ovale sous Trump suspectée d’avoir été achetée chez Home Depot...