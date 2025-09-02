Le paradoxe Mark Carney

La perception du travail du premier ministre canadien Mark Carney est en train de changer.
Écoutez l'analyste Dimitri Soudas commenter les multiples concessions faites par Mark Carney auprès de Donald Trump.
Les sujets discutés
- Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a vidé une bouteille de Crown Royal en direct pour protester contre la fermeture de l’usine d’embouteillage en Ontario et la délocalisation des emplois vers les États-Unis;
- Mark Carney, le premier ministre du Canada, fait face à de vives critiques, notamment pour avoir abandonné la taxe sur les services numériques et adopté le projet de loi C-2, perçu comme liberticide.