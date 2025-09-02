 Aller au contenu
Sports
En quarts de finale à New York

Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier

par 98.5 Sports

0:00
4:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 septembre 2025 16:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Félix Auger-Aliassime: «Un défi à sa taille» -Meeker Guerrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera l'Australien Alex de Minaur, 8ᵉ tête de série, mercredi.

Écoutez Meeker Guerrier livrer les nouvelles du sport, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés:

  • Le double fait fureur aux Internationnaux de tennis des États-Unis;
  • Leylah Annie Fernandez et Venus Williams, qualifiées pour les quarts de finale, bénéficient d’une grande visibilité médiatique, notamment grâce à une vidéo virale de Serena Williams;
  • Des retombées financières et d’images importantes pour Fernandez?
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Je vais continuer d'être moi-même et d'avoir du plaisir» -Tony Marinaro
0:00
25:04
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
Les amateurs de sports
Autre défaite crève-cœur pour Toronto: 5-4 contre Cincinnati
0:00
8:01

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Périple pan-canadien
De Mirabel jusqu'au Yukon en VR
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Saga Northvolt
Le gouvernement du Québec n'a pas été le seul à croire en Northvolt
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
États-Unis
Mauvaise semaine en perspective pour Donald Trump
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
Le paradoxe Mark Carney
«Il a été élu sous la promesse d'un Canada souverain et fort»
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
Scandale SAAQclic
«M. Legault avait un double défi: protéger ses ministres et dire la vérité»
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Nouvelle télé-série
«Antigang»: «C'est vraiment jouissif à regarder» -Catherine Beauchamp
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
Un arrêté ministériel qui fait jaser en Alberta
Documents à caractère sexuel: 200 livres bientôt retirés des écoles d’Edmonton?
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Intimidation à l'école en 2025
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
À la commission Gallant
«C'était le François Legault auquel je m'attendais» -Christine St-Pierre
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Budget en baisse et concurrence des géants
La télé québécoise est-elle sur le respirateur artificiel?
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Fin officielle du méga-projet
Northvolt: «Je savais que ça n'allait pas fonctionner» -Frédéric Laurin
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
SAAQclic
Dépassement de coûts: «Il n'y a personne qui m'a parlé de ça avant février 2025»
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Mauvaise nouvelle pour l'économie canadienne
La plus forte contraction du PIB depuis la pandémie
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
Plan de relocalisation des Gazaouis
Réaménagement à long terme: «Est-ce qu'il y aura une Trump Tower à Gaza?»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00