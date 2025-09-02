En quarts de finale à New York

Le Québécois Félix Auger-Aliassime affrontera l'Australien Alex de Minaur, 8ᵉ tête de série, mercredi.
Écoutez Meeker Guerrier livrer les nouvelles du sport, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés:
- Le double fait fureur aux Internationnaux de tennis des États-Unis;
- Leylah Annie Fernandez et Venus Williams, qualifiées pour les quarts de finale, bénéficient d’une grande visibilité médiatique, notamment grâce à une vidéo virale de Serena Williams;
- Des retombées financières et d’images importantes pour Fernandez?