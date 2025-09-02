Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici

Frédéric Verreault, vice-président des affaires corporatives chez Les Chantiers de Chibougamau, explique l’impact des droits de douane américains de 35 % sur le bois d’œuvre québécois, soulignant la baisse de la demande aux États-Unis due à l’inflation et aux taux d’intérêt élevés de la Fed.

Il évoque la concurrence du bois européen, la saturation possible du marché canadien, la fragilité des entrepreneurs forestiers en 2025, et la supériorité structurelle du bois québécois, tout en notant que le bois d’ingénierie remplace l’acier pour décarboner la construction.

