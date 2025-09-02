 Aller au contenu
Société
Nouveau rapport d'Équiterre

Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?

par 98.5

0:00
18:04

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2025 13:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Un nouveau rapport d'Équiterre recommande une réduction de 30% du nombre de voitures sur nos routes d'ici 15 ans. / Anjuna/ Adobe Stock

Selon un nouveau rapport d'Équiterre, il est urgent que le Québec envisage une réduction significative du nombre de voitures en circulation, avec pour objectif une baisse de 30 % d’ici 2038.

L'organisme environnemental soutient que cette réduction est nécessaire pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

Est-ce que c'est réalisable?

Écoutez Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, répondre à la question, mardi, à La commission

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
La commission
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
0:00
10:43
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
Le Québec maintenant
La peur d'être exclu bien présente chez les jeunes
0:00
7:19

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
Filière batterie au Québec
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
Depuis 10 ans
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
Le rôle des États-Unis en Ukraine
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
La commission
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
L'état du réseau routier au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
Que fera Trump pour la suite?
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Nouvelle PDG de Mobilité Infra Québec (MIQ)
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
SAAQclic et fractionnement de contrat
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Commission Gallant
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00