Selon un nouveau rapport d'Équiterre, il est urgent que le Québec envisage une réduction significative du nombre de voitures en circulation, avec pour objectif une baisse de 30 % d’ici 2038.

L'organisme environnemental soutient que cette réduction est nécessaire pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Est-ce que c'est réalisable?

Écoutez Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, répondre à la question, mardi, à La commission.