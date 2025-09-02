Que fera Trump pour la suite?

Le déploiement de la Garde nationale américaine à Los Angeles, pour des opérations de contrôle de l'immigration en juin, était illégal.

Un juge a conclu que l'administration Trump a enfreint la loi fédérale en prenant cette décision.

Cependant, il n'a pas exigé le retrait des troupes dans la ville californienne dans son jugement.

Cette décision intervient quelques jours après que le président Donald Trump ait annoncé vouloir déployer la Garde américaine à nouveau, à Chicago.

