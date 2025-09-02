SAAQclic et fractionnement de contrat

Le Parti libéral du Québec (PLQ) réclame la mise sous tutelle de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Selon le député libéral Monsef Derraji, des actions doivent être prises rapidement pour éviter que les Québécois paient encore plus cher.

Le PLQ souligne également avoir peine à croire que le premier ministre François Legault n'était pas au courant des dépassements de coût du projet SAAQClic.

Selon lui, il est inconcevable qu’une décision aussi importante ait pu être prise sans que le premier ministre en soit informé.

M. Derraji montre du doigt le fractionnement de contrats de 222 millions de dollars, réalisé selon lui pour éviter un appel d’offres public en pleine campagne électorale.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, critiquer la gestion de la transformation numérique SAAQ à La commission.