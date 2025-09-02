 Aller au contenu
Politique provinciale
SAAQclic et fractionnement de contrat

«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»

par 98.5

0:00
11:42

Entendu dans

La commission

le 2 septembre 2025 12:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça ne se peut pas que le premier ministre n'était pas au courant»
Le député libéral Monsef Derraji / Cogeco Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) réclame la mise sous tutelle de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Selon le député libéral Monsef Derraji, des actions doivent être prises rapidement pour éviter que les Québécois paient encore plus cher.

Le PLQ souligne également avoir peine à croire que le premier ministre François Legault n'était pas au courant des dépassements de coût du projet SAAQClic.

Selon lui, il est inconcevable qu’une décision aussi importante ait pu être prise sans que le premier ministre en soit informé. 

M. Derraji montre du doigt le fractionnement de contrats de 222 millions de dollars, réalisé selon lui pour éviter un appel d’offres public en pleine campagne électorale.

Écoutez Monsef Derraji, député libéral de Nelligan, critiquer la gestion de la transformation numérique SAAQ à La commission. 

«Ça ne se peut pas au Québec qu'aujourd'hui, on prenne une décision pareille pour aller chercher 222 millions de dollars et que le premier ministre ne soit pas au courant. Ce n'est pas 10 dollars, c'est 222 millions de dollars.» 

Monsef Derraji

Tant le chef Pablo Rodriguez que le député Monsef Derraji ont remis en doute le témoignage de François Legault devant la commission Gallant ce matin.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
Lagacé le matin
Un claim à Petite-Nation: «C'est la marque de commerce de François Legault !»
0:00
5:41
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
La commission
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
0:00
16:25

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
La bonne nouvelle du jour
Les mini-carottes du Québec sont prêtes à être commercialisées
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
Monseigneur Christian Lépine prend position
«Certains s'expriment avec des slogans, des bannières, d'autres en priant»
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Droits de douane de 35 % sur le bois d’œuvre d'ici
«Nos entrepreneurs sont dans une pression complètement insoutenable»
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
Filière batterie au Québec
Fin de Northvolt: «Je suis intéressé à racheter le terrain» -Luc Poirier
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
Depuis 10 ans
100$ millions en frais d'avocats pour les centres de services scolaires
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
Le rôle des États-Unis en Ukraine
«Trump, à chaque fois, il se dégonfle» -Dominique Trinquand
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
La commission
C'est la fin de l'aventure Northvolt au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
L'état du réseau routier au Québec
«16% des ponceaux sont en mauvais état» -Philippe Veillette
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
Que fera Trump pour la suite?
Le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles est déclaré illégal
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Nouvelle PDG de Mobilité Infra Québec (MIQ)
«Faire des projets d'envergure avec les meilleures pratiques» -Renée Amilcar
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Nouveau rapport d'Équiterre
Réduire le nombre de voiture de 30% d'ici 15 ans, réaliste?
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
Commission Gallant
Témoignage de François Legault: «Il a livré une bonne performance»
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Initiative Fermes en ville
L'agriculture urbaine en pleine croissance à Montréal: «C'est plus qu'une mode»
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
La commission
Niveaux dangereux de contamination fécale sur plusieurs plages américaines
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00